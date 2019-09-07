Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав він журналістам у Борисполі на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.

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Глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що "відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією".

Також глава СБУ зазначив: "Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до краху МН17".

За словами Баканова, з Цемахом після затримання відбувалися слідчі дії, всі дані долучені до матеріалів справи. Глава СБУ запевнив, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб причетні до краху МН17 були притягнуті до відповідальності.