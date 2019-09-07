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07.09.19 15:32

Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевіч вітав повернення додому українців-в'язнів Кремля.

Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевіч написав в Twitter.

"Дуже добре, що українських політичних в'язнів, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнили. Росія ніколи не мала брати їх в заручники. На жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, однак, я вірю, що справедливість зрештою буде встановлено", - написав  він.

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