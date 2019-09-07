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07.09.19 16:11

Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха

Нідерланди офіційно зажадали від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, щойно той приземлився у "Внуково" разом з іншими обміняними особами.

Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого: "Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас".

Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова заявила: "Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити через відеозв'язок, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру".

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