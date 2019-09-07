З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Так, 30 числа він [Медведчук] був у мене. Не знаю, чому відвідував саме мене. Просто у мене є певні стосунки, може для вас це здасться дивним, бо Вадим Рабінович в опозиційній партії "За життя". Але у мене з ним гарні відносини з часів останнього Майдану. Він нам дуже сильно допомагав. Хоча він зараз і опозиційний політик, насправді він був такою майданною людиною, що мама не горюй. Якби ви знали все, що він зробив...", — зазначив він.

Більше того, стверджує Карпюк, він памʼятає візит Рабіновича ще в 2017 році.

"Рабінович приїхав до мене ще 2 роки тому, у 2017 році, у Владимир. У вʼязницю. Йому дозволили зі мною зустрітися. Він мені відразу сказав: "Коля, я займаюся твоїм звільненням". Він обіцяв мені, що до кінця року або на початку 2018 року питання буде вирішено. Сказав, що Медведчук теж зайнятий цим питанням. Тому я був впевнений, що люди цим займаються", — підкреслив він.

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