Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду на нас чекають цікаві відкриття і ще багато і зворушливих, і не дуже, можливо, приємних моментів", - зазначила журналістка і назвала основні причини:

1) колишні політв‘язні не зобов‘язані бути такими, якими ми їх собі малювали всі ці роки; вони живі люди зі своїми характерами, поглядами і світоглядом.

2) катування, постійний пресинг і ситуація, в якій вони перебували, суттєво вплинули на психічний стан багатьох з них; їм потрібен час на тривалу реабілітацію, а беручи в них інтерв‘ю і коментарі, будь ласка, зважайте на це.

3) більшість з них протягом тривалого часу були вирвані з українського інформаційного контексту, за цей час ми пройшли довгий шлях внутрішніх змін, у них ці зміни відбувалися інакше; дуже не хочеться, щоб цим скористались недобросовісні політики.

Читайте також: Мене намагалися змусити написати прохання про помилування, але я відмовився, - Балух