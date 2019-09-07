Високий представник ЄС Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Франції Ле Дріан вітають обмін між Україною і РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Могеріні привітала звільнення українських політичних в’язнів, що стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства та окремих людей по усьому світові. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією. Це означає, що нарешті Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряки та інші, до визволення яких Європейський Союз закликав багато разів, є вільними та повернулися в свою країну", - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Вона наголосила, що Європейський Союз очікує, що всі сторони скористаються цим позитивним імпульсом.

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Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав цей обмін.

"Це є жестом, який відображає бажання Росії і України відновити діалог. Це допоможе відновити атмосферу довіри між сторонами у форматі нормандських переговорів", - вважає Ле Дріан. Він зазначив, що Франція і Німеччина підтримуватимуть зусилля обох сторін задля досягнення конкретного прогресу упродовж наступних тижнів.

Міністр також заявив, що Франція закликає до подальшої імплементації політичних і гуманітарних положень Мінських домовленостей.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією у форматі 35 на 35.