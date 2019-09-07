Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова

Про це у своєму пості нагадала журналістка Тетяна Лупова, передає Цензор.НЕТ.

"То був пізній вечір, у мене задзвонив телефон, незнайомий номер. Я відповіла, на тому боці був молодий чоловік, казав, що ми колись бачилися, а зараз йому потрібна допомога, і йому порадили звернутися до мене. Голос був трохи розгублений, дуже стурбований.

- Мого брата викрали і вивезли росіяни, він колишній розвідник, служив у АТО...

Обговорювати телефоном те було не варто, я дала домашню адресу. Через півгодини ми сиділи на кухні і креслили на папірцях плани. Інформації було мало, в принципі на той момент не було навіть чіткого розуміння яким чином Женя опинився в руках терористів. Зате були поради від друзів і знайомих, не говорити нікому, хлопці мабуть сподівалися витягти його по своїм каналам. Але було зрозуміло, що викрадати його з Криму буде ніяк, це не Ордло, де лишалися хоч якісь можливості...

Я була за публічність і привернення уваги, щоб його там тихенько не вбили. Вирішили послухати ще чиюсь думку. О першій годині ночі не так просто знайти когось. Юрій Бутусов підняв слухавку. Я розповіла історію, він погодився, що треба піднімати всіх на ноги, бо Крим на той момент вже дуже прославився зникненням українців.

Обрали стратегію за якою будемо діяти, щоб принаймні не дати нікому звинуватити його і списати.

Перша новина оперативно вийшла на Цензорі", - повідомила журналістка.

За її словами, вранці почалося обдзвонювання контактів, "починаючи від журналістів, громадських організацій і омбудсмена, закінчуючи МО і СБУ".

"Вмовляли, переконували, просили підключитися, взяти в роботу, врятувати, захистити...

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З того часу пройшло три роки і Женя повернувся додому живим.

Ігор Котелянець, я тебе вітаю. Це твоя особиста перемога, ти зробив все можливе і неможливе заради брата. І дякую, що тоді подзвонив, що я мала змогу тоді допомогти, а зараз відчувати цю радість зі сльозами на очах.

А Жені передай, що обов`язково має тепер бути нам щасливим!", - підкреслила Лупова.







Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Содержится Панов в колонии №6 в российском Омске.

Брат Евгения Панова сообщил 26 июня 2019 года об ухудшении его состояния здоровья. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается политзаключенный с промежутками в 15 часов.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.