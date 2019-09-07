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07.09.19 19:15

Сподіваюся, обмін дасть імпульс для повного виконання мінських угод, - Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив сподівання, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною дасть новий імпульс переговорному процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сподіваюся, обмін дасть імпульс для повного виконання мінських угод, - Волкер

Відповідне повідомленні американський дипломат оприлюднив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже радий бачити повернення українських моряків додому та обмін ув'язненими між Україною і Росією. Сподіваюся, це створить імпульс для подальших обмінів ув'язненими, для відновлення режиму припинення вогню і прогресу в напрямку повного виконання мінських домовленостей", - написав Волкер.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.

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