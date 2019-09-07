Сподіваюся, обмін дасть імпульс для повного виконання мінських угод, - Волкер

Відповідне повідомленні американський дипломат оприлюднив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже радий бачити повернення українських моряків додому та обмін ув'язненими між Україною і Росією. Сподіваюся, це створить імпульс для подальших обмінів ув'язненими, для відновлення режиму припинення вогню і прогресу в напрямку повного виконання мінських домовленостей", - написав Волкер.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.