Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха у свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до збиття МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винних було покарано", - сказав Баканов.
Глава СБУ зазначив, що відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією.
Він підкреслив, що правоохоронці мали можливість провести з Цемахом усі необхідні процедури.
"Матеріали долучено до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати", - сказав Баканов.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Серед тих, кого видала Україна, - бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є свідком у справі МН17.