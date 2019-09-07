Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха у свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до збиття МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винних було покарано", - сказав Баканов.

Глава СБУ зазначив, що відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією.

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Він підкреслив, що правоохоронці мали можливість провести з Цемахом усі необхідні процедури.

"Матеріали долучено до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати", - сказав Баканов.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Серед тих, кого видала Україна, - бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є свідком у справі МН17.

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