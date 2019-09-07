Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, - глава Пентагону Еспер

Заяву він зробив під час пресконференції в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Росія продовжує сприяти нестабільності, оскільки вона порушує територіальну цілісність своїх сусідів", - цитує РІА Новини слова Еспера.

На запитання про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, глава Пентагону заявив, що Росії "слід змінити свою поведінку".

"Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, що підтримує західні цінності, які поділяють США, Франція та інші наші союзники з НАТО... Росії потрібно змінити свою поведінку і поводитись відповідно до правил і норм, які ми встановили. Це найкращий спосіб рухатися вперед", - сказав Еспер.

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При цьому він висловив жаль, що Росія і США зараз перебувають в такій ситуації.

"Наша мета - спробувати поставити їх (Росію) на кращий шлях, де ми зможемо працювати разом і концентруватися не на розбіжностях, а на тому, в чому погоджуємося, і співпрацювати для нашого спільного економічного процвітання, просуваючи наші цінності й інтереси", - підсумував Еспер.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, і новий європейський проект неможливий без глибокого перегляду зв'язків із Москвою. За його словами, залишатися у війні позицій з Росією, так само, як і "виступати з позиції слабкого стосовно Росії", не в інтересах Франції. У зв'язку з цим, на його думку, "потрібно переосмислити цю граматику (відносин з Росією) дуже глибоко".