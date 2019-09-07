Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата "Слуги народу" Козака - затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

Затримання відбулося в Києві в Голосіївському районі, повідомляє журналіст Слідства.Інфо з місця події, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко, затриманий вимагав у підприємця хабар за розмитнення товарів сантехніки з Китаю. За кожен контейнер митник нібито мав отримати по $400.

За даними видання, Миколу Калініченка люстрували, але в 2016 році він поновився на посаді через суд.

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Затриманому і його сім'ї належать: будинок, дві квартири і два офіси в Києві, а також будинок на Івано-Франківщині. Крім цього, Калініченко носить годинник Breguet за 200 тис. грн.

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