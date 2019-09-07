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07.09.19 21:24

Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Сьогодні, 7 вересня, в районі села Гончарівське Чернігівської області під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ОК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що сьогодні, 7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

З приводу трагічного випадку командування ОК "Північ" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захисникові України...

За фактом для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.

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Випадок внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", - наголошується в повідомленні.

Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК Північ 01

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