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07.09.19 22:12

Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС,у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил чотири рази: поблизу Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) , Талаківки (зі стрілецької зброї) і Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів зазнали позиції ОС в районі Новгородського (обстріл вівся з міномета калібру 82 мм), Південного (з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм), Шумів (з артилерійських систем калібру 122 мм), Майорських (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новотошківського (з гранатометів різних систем).

Нагадаємо, 6 вересня російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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