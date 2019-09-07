Клих у поганому стані, його відвезли в реанімацію, - мати обміняного в 2016-му Афанасьєва

Як передає кореспондент УНІАН, Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова та Артура Панова привезли для проведення медоглядів та реабілітації, інформує Цензор.НЕТ.

Їх усіх розмістили в різні палати. Разом із ними перебувають їхні родичі.

Олег Сенцов у коментарі УНІАН зазначив, що не потребує лікування, почувається добре і планує виписатися з лікарні. Зараз його оглядають лікарі. Пізніше кореспондент УНІАН повідомив, що Олег Сенцов відмовився від госпіталізації.





Читайте також: Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Пізніше з лікарні до журналістів вийшла Ольга Афанасьєва, мати звільненого з РФ у 2016 році українця Геннадія Афанасьєва, яка протягом останніх років активно займається громадською діяльністю, виступаючи на підтримку українських політв'язнів.

"Розмістили їх зараз усіх по палатах. Двомісні палати, я думаю, що комусь із родичів дозволять на ніч залишитися. Стан у Стаса (Клиха - УНІАН) дуже поганий, про інших поки не знаю", - розповіла вона. Афанасьєва зазначила, що зараз звільнених українців розмістили по палатах в різних відділеннях і починають обстеження. Панова і Кольченка, за її словами, розмістили в ЛОР-відділенні, а Клиха відвезли до реанімаційного відділення.



Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

Зазначимо, що інший звільнений - Микола Карпюк - під час спілкування з журналістами також заявив, що Станіслав Клих перебуває у важкому психологічному стані.

"Будьте з ним обережні, він дуже агресивний... Знаєте, те, що я переніс, - це одна справа, а якщо б ви побачили, що відбувається зі Станіславом. У нього коліна, руки, лікті просто зчесані. Те, що він пережив... Порівняно з ним - мене навіть, можна сказати, не піддавали тортурам", - сказав він.

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.