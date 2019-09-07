Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова

Вона опублікувала спогади про полоненого, якого вбили і потім ще якийсь час шантажували його рідних вимогою грошей за нібито обмін, передає Цензор.НЕТ.

"Честь і совість на компроміси не міняю...

Це було в 14му... Тоді я ще розривалася між війною та волонтерством... А він вже був там...

Пішов добровольцем в другій хвилі...

Мама довго про це не знала, вважала що він у Мюнхені закінчує навчання.

Мені зізнався, але що я могла йому сказати? Я, людина що була на Майдані, а потім сама повністю дихала пилом фронтових доріг. Звичайно сказала те, що мала сказати.

Мама дізналася через кілька місяців. Знайомі за декілька тисяч км від України все одно якось дізналися і сказали. Вона, як не дивно, підтримала. Може тому, що розуміла, що нічого не змінить, а може тому, що і брат її, і батько, і дідусі, всі були на війнах і всі боронили свою країну.

Про полон дізналися не зразу. А коли дізналися, то зразу не повірили, адже тоді уже повним ходом аферисти працювали в цій сфері.

Але через пару днів інформацію пвдтвердили з його частини.

Я не могла повірити що ця людина потрапила в полон. Він же як я, краще підірветься, але не здасться.

Тільки потім дізналася, що був він тяжко контужений в той момент.

Прислали лише останки... Не зразу... Але і по них було зрозуміло, коли приблизно його вбили...

Вбили... А потім ще місяць телефонували батькам і вимагали грошей за те, щоби його пустити на обмін...

Пройшло більше 4 років...

За те, що вони з ним зробили, я немало їх за ці роки на той світ відправила і каліками жити залишила...

Але розумію лише одну істину:домовлятися з ними не можна. Ні в якому разі.

Краще здохнути підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики.

Якщо через мене моя країна втратить територію 20 на 20 км, то краще хай мене вкладуть в яму 1 на 2 м, зате моя совість буде чиста, а моя країна вільна", - переконана Воборнікова.

Читайте також: Офіцер військової розвідки сам-один провів Цемаха через російські позиції під Донецьком, - Бутусов

Читайте також: Матіос дав список терористів зі "списку 35", яких засудили за даними військової прокуратури

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.