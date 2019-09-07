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07.09.19 23:49

Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Володимир Зеленський зателефонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.

Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу з урегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

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