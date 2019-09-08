Найманці РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбук.

"7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; двічі поблизу Талаківки - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; неподалік Богданівки - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: у районі Новгородського - з міномета калібру 82 мм; поблизу Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів - із артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новотошківського - з гранатометів різних систем.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували", - підсумували в штабі ООС.

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