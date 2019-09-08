Париж і Берлін далі працюватимуть над вирішенням конфлікту на Донбасі, - Єлисейський палац

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона.

"Франція і ФРН інтенсифікують зусилля в рамках "нормандського формату", щоб домогтися нових зрушень і для виконання політичних аспектів Мінських домовленостей" - зазначається в ньому.

Проведений в суботу обмін ув'язненими РФ і України в тексті характеризується як "вирішальний крок для відновлення конструктивного діалогу. Цей діалог має бути продовжений в найближчі тижні".

"Президент Республіки вітає обмін в'язнями, проведений сьогодні Росією і Україною", - підкреслюється в заяві.

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