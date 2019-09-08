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08.09.19 09:08

Омбудсмен РФ Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Омбудсмен РФ Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Москалькової, розповсюдженій її пресслужбою в неділю.

"Доцільно в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - йдеться в заяві Москалькової.

Вона додала, що, незважаючи на повернення 35 російських громадян з України, яке відбулося в суботу, "в місцях примусового утримання в Україні залишається чимало громадян Росії, які потребують допомоги, захисту їх прав та бажаючих повернутися на Батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".

"Вважаю, що сьогоднішній великий крок з повернення громадян Росії і України додому має стати частиною системної програми дій з деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізацією ситуації на сході України", - сказала Москалькова.

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