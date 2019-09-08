Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.09.19 10:41

Карпюк має розповісти, чи сам він пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Яроша, - Білозерська

Звільнений з російського ув'язнення Микола Карпюк має розповісти, чи з власної він волі прийняв російське запрошення на переговори, або поїхав туди за наказом Дмитра Яроша.

Карпюк має розповісти, чи сам він пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Яроша, - Білозерська

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала військовослужбовець Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"Я дуже радію звільненню наших військовополонених, а особливо Миколи Карпюка, якого знаю особисто багато років, ще по УНА-УНСО. Чекаю від Миколи, що він, як тільки відпочине і підлікується, розкаже всю правду про те, як опинився у Росії. Конкретно: мене цікавить, чи він з власної волі, попри відмовляння побратимів з керівництва Правого сектора, пристав на російське запрошення на перемовини, чи поїхав туди за наказом Дмитра Яроша. Якого не один рік звинувачували в тому, що він нібито навмисно відправив Миколу на заклання з метою захопити одноосібну владу в новоствореній організації.

Тепер нарешті ми почуємо правду і в історії з цими звинуваченнями буде поставлено крапку.

Якщо раптом журналісти забудуть поставити Карпюку це питання, я згадаю старе і особисто під час відпустки візьму в нього інтерв'ю.

Це так, наболіле. В цілому ж, закликаю не забувати, що мета будь-якої війни - перемога, а досягнення у будь-якій війні - знищені вороги і взяті під контроль території, а зовсім не обмін полоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк

Багато хто вважає, що Україна не може перемогти в російсько-українській війні через неспівставність ресурсів. Але вона гарантовано може бути в числі переможців Четвертої світової, не забуваймо про це (Третя була Холодна). Не даваймо світові підстав думати, що російське питання можливо розв'язати без перемоги над нею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100