Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде"

Як передає Цензор.НЕТ і посиланням на УНІАН, журналістам вдалося поговорити з 21-річним Павлом Грибом в лікарняних коридорах "Феофанії". У супроводі мами і медсестри він проходив огляд, його вели від окуліста на УЗД. Хлопець відмовився давати інтерв'ю, сидячи в палаті, і запропонував зробити його під час прогулянки лікарняним коридором.

- Коли ви дізналися, що буде обмін?

- Я весь час знав, що він буде. Не на 100%, але жодних причин, того щоб це не відбудеться не було. Два роки і два тижні чекав його. Але, я вже готувався до етапу у колонію, а замість цього потрапив у Москву, у СІЗО №2. Це було 16 серпня. Привезли. Завели у таке невеличке приміщення з високою стелею. Входить заступник начальника, з двома зірками на погонах, полковник, мабуть: "Ти знаєш, чого ти сюди приїхав?" Я здогадувався, але відповів: "Та хто його знає" – "Додому хочеш" - "Хто ж не хоче до дому" - "Пиши загальними словами прохання помилувати". Та, хай його грець! Я нічого не писав. Не захотів. І всі про це питають, але то - технічне питання. Могли самі опублікувати, підробити підпис.

- Що було далі?

- Закинули в "хату", переодягнутися не дали, мила не дали. Камера була на одного. Українця до українця не поселять. Із розваг – тільки радіо. Я два роки не міг зрозуміти, як його вмикати, тисну на кнопку, а треба було повертати гучність. Книжку наступного дня дали, фантастику "Метро 2033" (описує життя людей у московській підземці після ядерної війни). Потім були ще книжки, та малював малюнки – всякі візерунки. Робити не було чого – почав малювати, щоб подарити друзям, коли повернусь.

-Там було краще, чім у тому СІЗО, де ви чекали на вирок?

- Це було добре, тому що це були зміни. Ще, в "Лефортово" давали хліб нормальної якості. Для порівняння, мені до цього давали хліб, який можна було закинути до стелі і він там прилипав. Щось середнє між хлібом і тістом. Минуло три тижні, вночі будять: "Речі збирай". Я все зібрав, пошматував хліб, взяв його годувати пташок. Дали документі, гроші. Ось - карбованці (достає із кишені декілька тисяч російських рублів)

- Рублі?

- Я принципово перекладаю! Повели. Чую в іншому крилі люди перекрикуються "Слава Україні". Відкриваються двері. Йдуть у формі, потім у чорному за прапором ФСБ. Хтось з них шуткує: "О, зоною пахне". Думаю: "Зараз буде "меропріятіе" (побиття ув'язнених). Потім зрозумів, що йдуть за нами. Нас було 35, їх понад сорок. Чекали, чекали, чекали. Повели в автобус, там вже був Сенцов. Я зайшов, крикнув: "Слава Україні", всі відповіли. Конвою було байдуже. Їхали в аеропорт повз Кремль. Потім літак.

- І як ви зараз почуваєтеся?

- Втомився.

- Декілька останніх питань. Що дома зробите насамперед?

- Подивлюсь новини.

- Вже є якісь плани на найближчі дні?

- Ні. Сподіваюсь, лягати в лікарню не буду.

- Дівчина, до якої ви їхали до Мінська, через листування з якою вас звинувачували, щось писала вашим батькам або вам?

- А ви знаєте де ця дівчина? Може її в живих нема.

Нагадаємо, Павло був викрадений у Білорусі 24 серпня 2017-го та перевезений на територію РФ. Він поїхав у Гомель, щоб зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався у соцмережах. Дівчина мала приїхати на зустріч із Росії. Пізніше стало відомо, що українця тримають у СІЗО в Краснодарі. Російські слідчі звинувачували його в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі. У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. 22 березня 2019 суд у Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним і засудив до 6 років колонії.



Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич