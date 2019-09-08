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08.09.19 13:18

За тиждень нацгвардійці на блокпостах у зоні ООС затримали 9 найманців РФ

За минулий тиждень військовослужбовці Національної гвардії, які виконують службово-бойові (спеціальні) завдання у складі операції Об’єднаних сил на блокпостах поблизу населених пунктів Маріуполь, Волноваха, Благодатне провели близько 20 затримань.

За тиждень нацгвардійці на блокпостах у зоні ООС затримали 9 найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, на одному з блокпостів неподалік Маріуполя нацгвардійці виявили чоловіка, якого розшукувала Служба безпека України. Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції ГУ НП України. Крім того, період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно з пошуковою базою Національної поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань.

Ще в одного громадянина, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха, українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України.

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