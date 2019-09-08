Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров на сторінці в фейсбук.

"Знаєте, що зараз відбувається? Будь-які форми діалогу, будь-які наміри обговорювати питання звільнення українських політв'язнів, все те, що пов'язано з Кримом, Росія дуже різко відсікає . Вона відсікає і каже, що вона не хоче і не буде обговорювати питання людей, які живуть на "її", як каже Росія, території і яких вона судила за своїми законами", - сказав він.

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Чубаров також підкреслив, що питання Криму та кримськотатарського народу потрібно постійно піднімати в публічному просторі, адже "Крим також є нашою територією, а люди, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі, є нашими громадянами".

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