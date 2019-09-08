У Конгресі США готують ґрунт для імпічменту Трампу, - Politico

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Судовий комітет Палати представників готується провести своє перше офіційне голосування (за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у виданні, комітети Конгресу вивчають такі питання, як подання Трампом податкових декларацій, незаконної передачі грошей свідкам, які загрожували президенту оприлюдненням інформації про його особисте життя, а також витрачання ним бюджетних коштів.

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Очікується, що проект резолюції буде опублікований вранці в понеділок, а саме голосування відбудеться в середу, 11 вересня. Якщо Палата представників схвалить проєкт, його передадуть на розгляд Сенату.