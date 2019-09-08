Фільм українського режисера Васяновича "Атлантида" отримав одну з головних нагород Венеціанського кінофестивалю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", список переможців був опублікований 7 вересня на офіційному сайті кінофестивалю.

Всього в програмі "Горизонти" змагалися 19 повнометражних і 13 короткометражних картин.

До участі в "Горизонтах" запрошуються художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції в розвитку світового кінематографа.

"Атлантида" - фільм-антиутопія, в ньому розповідається про перемогу України у війні з Росією. Дія картини відбувається на Донбасі в 2025 році. На екрані демонструють наслідки військових дій, які зробили територію непридатною для життя.

Васянович працював над фільмом як автор сценарію, режисер, оператор і продюсер. В "Атлантиді" знімалися волонтери і військові, які брали участь у бойових діях на сході України.

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