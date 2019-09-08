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08.09.19 16:04

"Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко

Досі є люди, які продовжують тримати фронт війни на Донбасі. І без їхніх подвигів ніякого б обміну не було.

"Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написала журналіст Тетяна Даниленко.

"У найкращих традиціях попередників лідери громадської думки розхвалюють людські якості Володимира Зеленського та його команди. Він наплював на ефемерні державні інтереси і вчинив в інтересах своїх громадян. Ось невелике нагадування про те, що кожен лайк політикам оплачено кров"ю інших наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не сталося б. Досі є люди, які продовжують тримати фронт уже такої безглуздої для нинішньої громадської думки війни. А деякі з них - як герої історії, про яку розповідає Юрий Бутусов - досі готові йти на подвиги. За які їм навряд чи поставить пам'ятники та країна, в якій ми живемо", - написала вона.

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