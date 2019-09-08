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08.09.19 16:07

Литва і Латвія не визнають "місцевих виборів" в окупованому Росією Криму

Литва і Латвія не визнають результатів проведення так званих місцевих виборів в окупованих Росією Криму та Севастополі.

Литва і Латвія не визнають "місцевих виборів" в окупованому Росією Криму

Відповідні заяви на своїх сторінках у твітері зробили глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Литва не визнає сьогоднішніх "виборів" у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - констатував Лінкявічюс.

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Глава МЗС Латвії також підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться в незаконно окупованих і анексованих Росією Криму та Севастополі. "Я підтверджую нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Рінкевич.

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