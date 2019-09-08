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08.09.19 16:15

Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі. ДОКУМЕНТ

Дрогобицький міськрайонний суд наклав арешт на будинок №101 на вулиці Грушевського в Дрогобичі Львівської області. Під час обвалення одного з під'їздів цього будинку загинуло вісім осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила 7 вересня пресслужба Дрогобицької міської ради.

"Будинок №101 на вулиці Грушевського заарештований. Міськрада не має права визначати порядок доступу громадян до приміщення", - сказано в повідомленні.

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Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі 02
Суд наклав арешт на будинок, що обрушився у Дрогобичі 03

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків у всій країні".

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