Це свідоме протистояння міжнародному слідству з боку Росії, - родичі жертв МН17 про обмін Цемаха

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (родичі жертв трагедії. - Ред.) дуже незадоволені передачею Цемаха з України в Росію. Цього не мало статися, бо Цемах - підозрюваний у справі MH17. Ми розуміємо, що перед Україною була дуже складна дилема. Роль Росії, звісно, гірша. Цемах - не росіянин. Отримавши Цемаха, Росія триматиме важливого підозрюваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та судового розгляду", - сказав він.

За його словами, Росія порушує резолюцію Радбезу ООН №2166, яка вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у трагедії, і забезпечити всебічну співпрацю всіх держав у рамках зусиль щодо встановлення відповідальних.

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"Це більше, ніж відсутність співпраці в розслідуванні. Це свідоме протистояння слідству. У такий спосіб Росія порушує резолюцію Ради безпеки ООН №2166 і міжнародне право. І це для нас абсолютно неприйнятно", - підкреслив Плуг.

Голландець Піт Плуг втратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він також є членом правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа" родичів жертв трагедії (із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів).

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.