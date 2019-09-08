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08.09.19 17:23

Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї. ФОТО

Школяр із Вінниці Андрій Марценюк здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії, що відбувалась у Південній Кореї. Загалом змагалося понад 160 школярів із 43 країн світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї 01

Під час змагання учасники виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проєктів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри.

Загалом до складу команди від України увійшло четверо учнів із різних регіонів країни.

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Крім того, за вагомі результати в окремих напрямках змагання журі нагородило відзнаками двох українських учасників. Зокрема, Андрій Марценюк отримав срібний сертифікат за підготовку презентації щодо науки про Землю, а Дарина Воронцова - бронзовий сертифікат із Міжнародного польового дослідження.

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