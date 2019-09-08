Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Під час змагання учасники виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проєктів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри.

Загалом до складу команди від України увійшло четверо учнів із різних регіонів країни.

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Крім того, за вагомі результати в окремих напрямках змагання журі нагородило відзнаками двох українських учасників. Зокрема, Андрій Марценюк отримав срібний сертифікат за підготовку презентації щодо науки про Землю, а Дарина Воронцова - бронзовий сертифікат із Міжнародного польового дослідження.