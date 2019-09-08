"А тепер починається головне мочилово", - брат Панова попереджає про можливу кампанію з дискредитації звільнених заручників РФ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав брат обміняного з російського полону заручника Панова Ігор Котелянець, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер починається головне мочилово.

1. Популярність політв'язнів небезпечна для політиків. Вони мають максимум пів року, аби її знищити. Їм не потрібні конкуренти в медійному просторі.

2. Зараз ви побачите, як всіма забуті "журналісти" будуть намагатися здобути дешеву славу та брудні гроші на хайпі навколо меседжів: політв'язні - просто тупоголові кретини, які поперлися в Крим та РФ, а тепер рятуй їх; зависока ціна, ми віддали надзвичайно важливих терористів і злочинців, які були єдиним способом довести світові, що не Україна збивала боїнг; лише завдяки Порошенку сьогодні звільнено політв'язнів, бо це результат його роботи, його домовленостей, які просто лише зараз реалізувалися.

3. Проросійські канали заявлятимуть, що це все домовленості Медведчука, а проукраїнські на цьому фоні казатимуть, що треба політв'язнів перевірити якось, бо їх обробляло ФСБ, то ж вони завербовані", - пише Котелянець.

Він зазначає, що звільнені заручники потребують щонайменше пів року психологічної реабілітації, щоб відновитися після тривалої ізоляції і адекватно сприймати те, що відбувається довкола.

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"Мого брата та десятьох інших політв'язнів звільнив Зеленський. Це факт. Домовлявся Зеленський. Це також факт. Всі порохоботи, які у грудні 2017 року раділи звільненню, а зараз роблять із мого брата та інших ворогів або не достатньо цінний "товар", щоб міняти на Цемаха, хай йдуть у дупу", - написав брат політв'язня Панова.

Водночас Котелянець заявляє, що кум Путіна Медведчук жодної участі в обміні не брав: "Жодного Медведчука з нами не було протягом всієї боротьби, не було під час звільнення та повернення. Не було ніколи".

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