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08.09.19 19:03

Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ"

Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова запропонувала припинити кримінальне переслідування всіх тих, кого обміняли, її українська колега каже, що потрібне офіційне звернення.

Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ"

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова заявила в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає жодних пропозицій", - заявила Денісова.

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Вона також повідомила, що в переданих Москальковою списках було 150 українців, зокрема кримські татари. 7 вересня повернулася перша група.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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