Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі

Про це йдеться в комюніке МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає нелегальними організовані владою Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим в Україні в неділю, 8 вересня, вибори до так званих місцевих органів влади", - йдеться в заяві.
Як наголошує польське зовнішньополітичне відомство, "Польща невпинно підтримує незалежність, суверенність та інтегральну цілісність України". "Анексія Криму, української території, Російською Федерацією у березні 2014 року є порушенням міжнародного права, про що наголошено в резолюції Генасамблеї ООН нр 68/262". У цьому контексті зазначається, що "дії, які проводить російська влада на території окупованого Криму, Польща вважає нелегальними і результати "виборів" - недійсними".
Водночас МЗС Польщі вкотре звертає увагу "на погіршення ситуації щодо прав людини в Криму, обмеження цивільної та релігійної свободи, а також - регулярні нелегальні затримання, які стосуються, насамперед, кримських татар".
МЗС Польщі звернулося до міжнародної спільноти із закликом проявити солідарність "у спротиві щодо тих дій, які реалізує Російська Федерція на анексованому півострові".