Жінка зазнала поранення зі стрілецької зброї в Новолуганському, - СММ ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 7 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

У лікарні син цієї жінки розповів, що його мати зазнала поранення нижньої частини ноги ввечері 29 серпня, коли перебувала одна у себе вдома в Новолуганському (підконтрольна уряду територія, 53 км на північний схід від Донецька). Він додав, що привіз її машиною в лікарню у Світлодарську.

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Того ж дня інформацію підтвердив співробітник відділення поліції у Світлодарську.

"31 серпня на вулиці Першотравневій у Новолуганському, де мешкає поранена жінка, спостерігачі бачили свіжий кульовий отвір у дерев'яних дверях, що розташовані із західного боку цегляної літньої кухні за будинком, а також свіжий кульовий отвір у західній внутрішній стіні літньої кухні і кульовий отвір у західній зовнішній стіні. За їхньою оцінкою, пошкодження виникли унаслідок вогню з легкого озброєння, який вівся із західно-південно-західного напрямку", - наголошується у звіті.

6 вересня співробітники СММ розмовляли телефоном із постраждалою. Вона розповіла, що ввечері 29 серпня була біля будинку, коли почула постріли зі стрілецької зброї і сховалася в літній кухні. Коли вона ховалася там, в її ліву ногу влучила куля.

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Жінка продовжує перебувати в лікарні Світлодарська. Вона додала, що її нога зламана у двох місцях.