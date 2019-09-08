ЄС не відтермінує Великій Британії Brexit, - Ле Дріан

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це дуже турбує. Британці мають сказати нам, чого вони хочуть", - сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю радіо "Європа 1".

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На запитання, чи можливе продовження переговорів після 31 жовтня, Ле Дріан відповів, що не за нинішніх умов. "Ми не збираємося робити це кожні три місяці", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

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