Путін і Макрон обговорили обмін утримуваними особами між Україною та РФ і зустріч лідерів "нормандської четвірки"

8 вересня відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зокрема, глави держав "дали позитивну оцінку" звільненню і передачі 7 вересня утримуваних в Україні та Росії осіб "як важливій ​​гуманітарній акції".

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Крім того, Макрон і Путін обговорили можливість проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Президент РФ вкотре заявив, що для цього Україна має виконати домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в 2016 році.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.