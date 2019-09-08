"Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

Про це повідомив Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на зустрічі були також інші члени Меджлісу кримськотатарського народу.
"Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - написав Чубаров.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.