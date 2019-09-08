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08.09.19 23:05

"Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провели зустріч із кримським активістом Володимиром Балухом.

"Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

Про це повідомив Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустрічі були також інші члени Меджлісу кримськотатарського народу.

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"Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - написав Чубаров.

Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму, - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом 01

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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