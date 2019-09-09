Окупанти припинили оновлювати дані про явку на сайті "Виборчкому Криму", щоб приховати суттєве скорочення кількості прихильників Москви на півострові, - Чубаров

Загалом явка на цих нелегітимних виборах була на 11% меншою, ніж у вересні 2014 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

ЦВК Росії 8 вересня опублікувала інформацію, згідно з якою активними в Криму виявилися жителі Нижньогірського району - 33,37%, Судака - 29,14% та Євпаторії - 28,19%.

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Найменше людей прийшло на вибори в Сімферопольському районі - 14,76%, Радянському районі - 16,04% і Сакському районі - 20,28%.

В окупованому Севастополі на російських виборах до парламенту міста 8 вересня фіксують низьку явку виборців. У першій половині дня прийшли голосувати в основному пенсіонери і військові. В середньому, за попередніми даними, рівень активності виборців становить близько 10%.

Представники КПРФ заявили, що зафіксували у Севастополі підвезення виборців на дільниці. Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії координатор виборчого штабу КПРФ у Балаклаві Олексій Меркулов, щонайменше на трьох виборчих дільницях у місті спостерігачі зафіксували підвезення людей.

У першу чергу, за словами Меркулова, йдеться про солдатів-строковиків, які не орієнтуються в місті.

Публічних коментарів російських правоохоронців і виборчкому Севастополя з приводу заяв представників КПРФ немає. Інші партії не повідомляють про підвезення виборців.

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У пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит Крим.Реалії відповіли, що Європейський Союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською", - сказали в пресслужбі представництва.

"Хоч як би намагалася Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами.

Примітно те, що до демонстративного бойкоту "виборів" з боку переважної більшості кримських татар і етнічних українців, які відгукнулися на відповідні заклики Меджлісу кримськотатарського народу, до виборчих дільниць не прийшло також багато тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах", - зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, сайт "Виборчкому Республіки Крим" завис на показниках до 18:00. До цього часу вихід щодо Криму, згідно з цим сайтом, становив 28,28%.

"Затримку на сайті вже на 2 години остаточних даних про явку виборців до закриття дільниць (я закінчую писати ці рядки о 22:00) пояснюють місцеві активісти поспішними діями окупантів щодо внесення цифр, що мають прикрити приголомшливе падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею українській території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання", - зазначив Чубаров.