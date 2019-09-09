США сподіваються, що в майбутньому більше українських в'язнів Кремля возз'єднаються зі своїми родинами, - Болтон

Про це написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін в'язнями - це велика подія. У майбутньому ми сподіваємося побачити більше возз'єднань українських в'язнів зі своїми родинами", - написав він.

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Болтон додав, що США продовжують стояти пліч-о-пліч з народом України.

Він також прикріпив до свого повідомлення твіт президента США Дональда Трампа, в якому той вітає обмін і називає його "гігантським кроком до миру".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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