США сподіваються, що в майбутньому більше українських в'язнів Кремля возз'єднаються зі своїми родинами, - Болтон

Про це написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Цензор.НЕТ.
"Обмін в'язнями - це велика подія. У майбутньому ми сподіваємося побачити більше возз'єднань українських в'язнів зі своїми родинами", - написав він.
Болтон додав, що США продовжують стояти пліч-о-пліч з народом України.
Він також прикріпив до свого повідомлення твіт президента США Дональда Трампа, в якому той вітає обмін і називає його "гігантським кроком до миру".
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.