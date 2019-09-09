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09.09.19 08:28

Естонія і Грузія заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму

Міністерства закордонних справ Грузії та Естонії поширили заяви про підтримку територіальної цілісності України і невизнання так званих виборів, проведених окупантами в Криму 8 вересня.

Естонія і Грузія заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму

Зокрема, в публікації МЗС Грузії зазначається, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є невід'ємною частиною України, тому "вибори", проведені російською владою, не будуть визнані, пише Цензор.НЕТ.

"Грузія знову заявляє про свою явну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - інформують у МЗС.

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Естонія також залишається прихильною позиції про територіальну цілісність України.

"Естонія не визнає сьогоднішні вибори, проведені в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонія і Грузія заявили про невизнання виборів в окупованому Криму 01

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