Естонія і Грузія заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму

Зокрема, в публікації МЗС Грузії зазначається, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є невід'ємною частиною України, тому "вибори", проведені російською владою, не будуть визнані, пише Цензор.НЕТ.
"Грузія знову заявляє про свою явну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - інформують у МЗС.
Естонія також залишається прихильною позиції про територіальну цілісність України.
"Естонія не визнає сьогоднішні вибори, проведені в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.