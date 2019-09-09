Ми пам'ятаємо про інших утримуваних Росією українців і сподіваємося на їхнє швидке звільнення, - посли країн G7

Про це йдеться в твітері "Групи підтримки України" в рамках головування Франції в G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

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