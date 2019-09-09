Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.09.19 07:33

Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб

8 вересня збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, противник застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Гранітного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Миколаївки - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53-ї бригади та "Айдару" знищили під Горлівкою трьох найманців РФ: двох із них упізнали. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог обстрілював позиції ОС з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100