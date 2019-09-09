НБУ дозволив банкам обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби, про це йдеться в листі Національного банку України від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577.

"Відповідними роз’ясненнями НБУ підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів і такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон.

Таким чином, Національний банк України наголошує на необхідності дотримання банківськими установами вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", інших норм законодавства України та підтверджує можливість здійснення ідентифікації та верифікації особи-резидента на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у відомстві зазначили, що, відповідно до наданих роз’яснень, відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У Держміграції також нагадали, що, відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час отримання банківських послуг.