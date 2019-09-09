Звільнення Цемаха не має вплинути на відносини з ЄС, - помічник Зеленського Єрмак

Помічник президента і глава переговорної групи щодо обміну полоненими між Україною та РФ Андрій Єрмак вважає, що видача агресору Володимира Цемаха не має вплинути на політичні відносини Києва із західними партнерами. Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

Парламентер вважає, що санкції країн ЄС проти Росії будуть збережені, оскільки були засновані через комплекс причин.

"Що стосується якихось наслідків політичних... Позиція наших партнерів, вона ж базується не лише на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших стосунків із партнерами" , - відповів Єрмак на запитання журналістів про те, як можуть змінитися відносини між Києвом і Брюсселем після видачі РФ свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.

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Він також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що всі слідчі дії щодо Цемаха були виконані. Якщо ж Цемах ще потрібен Нідерландам для розслідування, то в них, вважає Єрмак, є всі міжнародно-правові механізми, що дозволяють узгодити це питання з РФ.

"Наскільки мені відомо, і Росія, і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві тощо. І це є робочий механізм", - підсумував він.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.