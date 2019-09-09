Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 27 осіб, під час пожеж - 13, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 334 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 20 осіб.

За даними відомства, за тиждень ліквідовано 2 тис. 969 пожеж, врятовано на пожежах 17 осіб і не допущено знищення вогнем 509 будинків і 51 од. техніки. На пожежах загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 569 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 259 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 164 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 27 осіб.