Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У ток-шоу "Свобода слова із Савіком Шустером" Андрій Богдан навів кілька цифр про бюджети двох міст - без порівняння інших показників і запитав: "Де наша Прага?".

"По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!" - пояснює Кличко.

Мер Києва також нагадав, що ще 5 років тому Київ був банкрутом - маючи бюджет 18 млрд гривень, а борги 25 млрд.

"За ці роки ми збільшили бюджет міста більш ніж втричі, а борг вже - менше 4 мільярдів гривень", - зазначив Кличко.

Кличко наголосив, що Прага - столиця країни, яка є членом Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже $3 тис., у Києві ж цей показник у чотири рази нижчий.

"Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", - підсумував мер Києва.

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