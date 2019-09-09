Справа "Україна проти Росії": Велика палата ЄСПЛ почне слухання щодо Криму 11 вересня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс "ECHR.Ukrainian Aspect" із посиланням на офіційний сайт ЄСПЛ.

Початкова заява України № 20958/14 була подана 13 березня 2014 року. Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід’ємною частиною України.

Україна посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, уряд-заявник стверджує, що існувала адміністративна практика вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, яку було можливо приписати Російській Федерації.

Крім того Україна, стверджує про випадки катування або інші форми жорстокого поводження та свавільного позбавлення свободи цивільних осіб та українських військовослужбовців. Уряд України скаржиться на те, що рішення судів України були перекваліфіковані відповідно до законодавства Росії та засуджені особи були перевезені на територію Російської Федерації.

Уряд-заявник повідомляє, що громадяни України, які проживають в Криму, були незаконно автоматично визнані громадянами Росії. А відмова отримати громадянство Росії позбавила людей багатьох прав. Стверджується, що мали місце випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження та переслідування журналістів, які виконують свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Крім того, уряд зазначає, що відбувалися утиски та залякування священнослужителів, які не є членами Російської православної церкви.

Відповідно до статті 10 Конвенції уряд України стверджує, що мало місце перешкоджання роботі журналістів в Криму. Діяльність неросійських ЗМІ була зупинена.

Відповідно до статті 11 Конвенції уряд України також скаржиться на те, що кримським татарам було заборонено організовувати громадські зібрання. Стверджується дискримінація кримських татар.

Також заявляється про експропріацію майна самопроголошеними органами влади Республіки Крим – дії, які згодом були схвалені законодавством Росії. Уряд України запевняє, що новий кордон між Кримом та Україною викликав обмеження свободи пересування громадян України.

13 березня 2014 року Суд у Страсбурзі застосував Правило 39 Регламенту Суду (тимчасові заходи) до цієї справи. Він закликав Росію та Україну утримуватися від будь-яких заходів, зокрема військових дій, які можуть викликати порушення прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2 та 3 Конвеції. Тимчасовий захід залишається чинним.

Аби забезпечити ефективність розгляду міждержавних справ Суд вирішив розглянути всі скарги, пов’язані з подіями в Криму у справі № 20958/14, в той час як скарги , пов’язані з подіями в Східній Україні і в Донбасі були зареєстровані як справа "Україна проти Росії" (V), заява № 8019/16.

7 травня 2018 року Палата, яка розглядала ці міждержавні справи, відмовилася від своєї юрисдикції на користь Великої Палати.

Україна відкрила ряд інших міждержавних справ проти Росії та було подано більш ніж 4 тисячі індивідуальних заяв щодо подій у Криму, Східній Україні та на Донбасі.