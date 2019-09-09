Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю УП.

"За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох перемовинах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести перемовини, не передбачає, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", - заявив Єрмак.

Помічник президента зазначає, що голос під час цих розмов ніхто не підвищував.

"Я думаю, що, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення", - сказав Єрмак.

Також помічник президента зазначив, що змін у домовленостях жодних не було, все, про що домовився президент під час телефонної розмови, було реалізовано.

Він додав, деякі телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Зеленський проводить сам, а деякі за участю радників.

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За словами Єрмака, під час переговорів Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і не намагалася додавати в переговорний процес інших людей. Труднощі, що виникали в процесі звільнення людей, стосувалися "лише юридичних процедур". Зокрема, того, що українські політв'язні перебували в різних містах Росії.

Єрмак також додав, що кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук, жодним чином не був залучений до процесу обміну.

За його словами, звільнення Олега Сенцова "забезпечив особисто президент Зеленський", а Росія з першого дня називала прізвище Цемаха серед осіб на обмін.

Єрмак також запевняє, що Зеленський консультувався з деякими європейськими лідерами, і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані.

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