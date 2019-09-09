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09.09.19 10:34

Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка

Найближчим часом до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) буде передано низку корупційних матеріалів стосовно високопосадовців.

Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він повідомив, що зараз Генеральна прокуратура підготувала підозри деяким високим чиновникам.

"Кілька підозр високим чиновникам вже готові, незабаром низку цікавих матеріалів буде передано до Вищого антикорупційного суду", - заявив Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почав роботу Антикорупційний суд

Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.

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