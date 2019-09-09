Підозрюваний у розповсюдженні дитячого порно повісився на простирадлі в СІЗО Вінниці, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Зазначається, що 7 вересня Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина, підозрюваного у розповсюдженні дитячої порнографії та катуванні своїх малолітніх дітей. Після повернення з суду в ізолятор тимчасового тримання в одиночній камері підозрюваний вчинив самогубство – повісився на простирадлі.

"Працівники ізолятора надали арештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але врятувати його не вдалося. Поліцією ініційовано перевірку Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня у Вінниці працівники Управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області, затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється в катуваннях своїх дітей і поширенні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Для затримання правопорушника залучалися бійці КОРДу.

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